2018-12-17T13:37:56+03:00
Общество

Готовьте коньки: в Самаре залили уже 69 катков

Ледовые площадки будут работать во всех районах города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжают заливать катки. Уже сейчас работают более половины из 125 запланированных ледовых площадок, сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам руководителя департамента физической культуры и спорта Андрей Вдовин, на данный момент в городе функционируют 69 катков: 29 площадок во дворах, 29 — на территории школ, 8 — на территории муниципальных учреждений и общественных пространств и еще 3 — на территории ведомственных учреждений. Так, в Октябрьском районе уже работают 8 катков, в Промышленном — 11, в Советском — 7, а в Железнодорожном, Красноглинском и Куйбышевском — по 4 ледовые площадки. Как отмечают городские власти, если погода позволит, то все катки будут залиты уже к Новому году.

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