Финал сыграют на табло стадиона: на «Самара Арене» проведут турнир по киберспорту

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-17T13:56:57+03:00

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На стадионе «Самара Арена» планируют провести киберспортивный турнир по FIFA 19. Пройдет он в 2019 году, однако точных дат пока нет. Матчи могут пройти в VIP-зоне стадиона, а финал могут сыграть на табло «Самара Арены». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.

Табло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер Акул. Они как раз сыграли в FIFA 19.

О других акция «Крыльев» с болельщиками читайте в интервью Игоря Поварова «КП-Самара».