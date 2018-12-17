2018-12-17T13:56:57+03:00
Спорт

Финал сыграют на табло стадиона: на «Самара Арене» проведут турнир по киберспорту

Геймеры региона сыграют в FIFA 19
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Табло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер АкулТабло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер АкулФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На стадионе «Самара Арена» планируют провести киберспортивный турнир по FIFA 19. Пройдет он в 2019 году, однако точных дат пока нет. Матчи могут пройти в VIP-зоне стадиона, а финал могут сыграть на табло «Самара Арены». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.

Табло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер Акул. Они как раз сыграли в FIFA 19.

О других акция «Крыльев» с болельщиками читайте в интервью Игоря Поварова «КП-Самара».

FIFA 2019 на "Самара Арене" Соболев против Акула.Второй раунд баттла между блогером Акулом и игроками Крыльев Советов ! В этот раз противником Акула стал форвард нашей команды Александр Соболев. Парни сыграли в FIFA 2019 в необычном формате и подключили приставку к табло Самара Арены . Как это было? Смотри в новом видео на YouTube-канале Крыльев !

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