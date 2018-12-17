2018-12-17T13:56:57+03:00
Спорт

Финал сыграют на табло стадиона: на «Самара Арене» проведут турнир по киберспорту

Геймеры региона сыграют в FIFA 19
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Табло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер АкулТабло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер АкулФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На стадионе «Самара Арена» планируют провести киберспортивный турнир по FIFA 19. Пройдет он в 2019 году, однако точных дат пока нет. Матчи могут пройти в VIP-зоне стадиона, а финал могут сыграть на табло «Самара Арены». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в регионе Игорь Поваров.

Табло стадиона «Самара Арена» уже опробовали форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев и блогер Акул. Они как раз сыграли в FIFA 19.

О других акция «Крыльев» с болельщиками читайте в интервью Игоря Поварова «КП-Самара».

FIFA 2019 на "Самара Арене" Соболев против Акула.Второй раунд баттла между блогером Акулом и игроками Крыльев Советов ! В этот раз противником Акула стал форвард нашей команды Александр Соболев. Парни сыграли в FIFA 2019 в необычном формате и подключили приставку к табло Самара Арены . Как это было? Смотри в новом видео на YouTube-канале Крыльев !

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину