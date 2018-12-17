2018-12-17T13:58:29+03:00
Происшествия

В Тольятти пьяный водитель без прав устроил гонки с ДПС

Скрыться на машине от полицейских парню не удалось, и он попытался сбежать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГИБДД ТольяттиФото: ГИБДД Тольятти
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Недавно сотрудники полиции Тольятти задержали очередного водителя, который решил, что может разъезжать по улицам города в нетрезвом виде. Автомобилиста, который явно вел себя неадекватно, в четвертом часу ночи заметили активисты «Ночного патруля». Он ехал на автомобиле ВАЗ-2109 по улице 70 лет Октября.

Прибывшие на место сотрудники ДПС попытались остановить легковушку, но водитель только прибавил газу и попытался скрыться. Полицейские сразу же пустились в погоню. «Догонялки» закончились возле дома № 63 на улице 70 лет Октября. Там нарушитель не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, а затем бросил машину и попытался сбежать, однако сотрудники ДПС не дали ему скрыться.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тольятти, правонарушителем оказался 22-летний молодой человек, который не имеет водительских прав, зато имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверка показала, что молодой человек уже не в первый раз садится нетрезвым за руль. Так, в 2015 году его заключали на 10 суток под арест за пьяную езду, а в 2017 году он отказался проходить медицинское освидетельствование и также получил 10 суток административного ареста.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении нарушителя административные протоколы. Проходить медосвидетельствование молодой человек отказался. Ближайшие 10 суток он проведет под арестом.

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