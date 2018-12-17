2018-12-17T15:27:39+03:00
Общество

В Самаре две УК уличили в плохой уборке снега во дворах

Сотрудники этих компаний недостаточно хорошо выполняют свою работу по очистке крыш от наледи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Управляющие компании нередко игнорируют замечания по своей работеУправляющие компании нередко игнорируют замечания по своей работеФото: Олег КУЗЕНКОВ
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В Самаре коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада во дворах, однако далеко не все из них выполняют свои обязанности добросовестно и качественно.

Так, проверка выявила, что сотрудники управляющих компаний плохо убирают входные группы в подъезды, а также внутридворовые тротуары и проезды. Кроме того, нарекания вызвала и работа по очистке скатных кровель. Как стало известно на рабочем совещании в администрации города, недостаточно хорошо со своей работой справляются две УК:они не реагируют на замечания и нередко дают ложные сведения об очистке территорий и кровель от снега.

Глава города Елена Лапушкина поручила провести совещание с участием руководства этих компаний и обсудить качество выполняемой ими работы.

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