2018-12-17T15:05:25+03:00
Общество

Еще два МФЦ Самарской области начали выдавать биометрические загранпаспорта

Паспорта нового поколения теперь можно будет оформить в МФЦ Новокуйбышевска и Красного Яра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Желающих оформить загранпаспорт нового поколения будут принимать по предварительной записиЖелающих оформить загранпаспорт нового поколения будут принимать по предварительной записиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Самарской области еще два офиса МФЦ начали прием документов на выдачу биометрических загранпаспортов. Они отличаются от старых наличием электронных носителей с персональной информацией о владельце паспорта. Теперь подать документы на оформление такого типа паспорта можно не только в Самаре и Жигулевске, но и в Новокуйбышевске на улице 50-летия НПЗ, 2, а также в селе Красный Яр на улице Тополиная, 5.

Отметим, что на первоначальном этапе с заявителями в этих офисах МФЦ будут работать сотрудники ГУ МВД по Самарской области, поэтому нужно будет предварительно записываться. Документы для оформления загранпаспорта будут принимать во вторник, среду, четверг и пятницу с 9:00 до 13:00 и в субботу с 10:00 до 12:00. А выдача документов будет проводиться в эти же дни с 14:00 до 16:00 и с 12:00 до 13:00 соответственно. Интервал между этими двумя событиями составит 1 месяц, а госпошлина — 5 тысяч рублей.

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