Главой самарского минстроя стал застройщик Южного города

17 Дек. 15:22 2018-12-17T15:51:32+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередную кадровую перестановку в региональном правительстве. Изменения коснулись министерства строительства. Ведомство вместо Александра Баландина возглавил Евгений Чудаев. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Евгений Чудаев обладает необходимым уровнем компетенций и знаний, а также энергией и ответственностью. Кроме того, он имеет успешный опыт реализации масштабных проектов на территории Самарской области и проводит эффективную работу с дольщиками проблемных объектов, - сказал глава региона, добавив, что новому руководителю министерства строительства предстоит в первую очередь заняться именно решением проблем обманутых дольщиков.

Отметим, что до недавнего времени Евгений Чудаев занимал пост генерального директора девелоперской компании «Древо», которая занимается застройкой микрорайона Южный город. Губернатор отметил, что бизнесмен активно участвовал в подготовке долгосрочной стратегии развития региона.

- Необходимо будет сразу без раскачки притупить к исполнению обязанностей. Тем более, что в конце года решения требуют многие вопросы. Нужно завершить объекты социальной инфраструктуры, за которые отвечает министерство строительства, обеспечить выполнение плана по вводу жилья, - отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что времени осталось немного.