Замглавы Самары Александр Карпушкин может занять пост зампреда регионального правительства

17 Дек. 15:37 2018-12-17T15:38:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве Самарской области в ближайшее время могут произойти новые кадровые перестановки. Речь идет о должности заместителя председателя регионального кабмина по инфраструктуре. Губернатор Дмитрий Азаров предложил занять этот пост первому заместителю главы Самары Александру Карпушкину. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Александр Карпушкин имеет богатый опыт работы в структурах муниципальной власти, энергетической и транспортной отраслях, - отметил глава региона.

Планируется, что к исполнению новых обязанностей Александр Карпушкин приступит в начале следующей недели. Его работа будет связана со следующими направлениями: транспорт, строительство, ЖКХ и экология. В частности, это реализация проектов: строительство моста через реку Волгу и магистрали «Центральной», развитие скоростного железнодорожного сообщения и участие в национальных проектах.