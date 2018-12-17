Еще два чиновника самарского правительства избавились от приставки «врио»

17 Дек. 15:55 2018-12-17T15:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области продолжает формировать новую структуру правительства. Так, некоторые чиновники лишились своих постов, а другие благополучно остались на своем месте работы, избавившись от приставки «врио».

Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что еще два чиновника были переназначены на свои должности. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, это первый заместитель регионального правительства Виктор Кудряшов, который занимает этот пост с ноября 2017 года, и министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, работающий на данной должности с конца декабря 2012 года.