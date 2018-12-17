2018-12-17T15:55:41+03:00
Общество

Еще два чиновника самарского правительства избавились от приставки «врио»

Свой статус упрочили Виктор Кудряшов и Александр Ларионов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области продолжает формировать новую структуру правительства. Так, некоторые чиновники лишились своих постов, а другие благополучно остались на своем месте работы, избавившись от приставки «врио».

Сегодня, 17 декабря, стало известно о том, что еще два чиновника были переназначены на свои должности. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, это первый заместитель регионального правительства Виктор Кудряшов, который занимает этот пост с ноября 2017 года, и министр лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, работающий на данной должности с конца декабря 2012 года.

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