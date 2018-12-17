В Тольятти эвакуировали школу из-за сообщения о подозрительном предмете
На место ЧП выезжали все оперативные службы города
Фото: Ксения КоролеваФото: vk.com
Изменить размер текста:
Днем в понедельник, 17 декабря, в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. Там пришлось экстренно эвакуировать около 700 учеников и персонал школы № 85 на улице Энергетиков. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По информации областного Главка, кто-то позвонил в экстренные службы и сообщил, что в здании школы находится подозрительный пакет. На место происшествия выезжали полицейские, сотрудники МЧС, медики скорой помощи и кинологи с собаками. Специалисты обследовали здание, однако ничего опасного они не обнаружили. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.