2018-12-17T16:42:48+03:00
Происшествия

В Самаре лжесоцработники ограбили пенсионерку на 350 тысяч рублей

На поимку одного из преступников у полицейских ушло около 1,5 месяцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Самарские полицейские задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Мужчину подозревают в ограблении 81-летней жительницы областной столицы.

Преступление произошло днем 23 октября в квартире дома на улице Аминева. По словам пенсионерки, в тот день к ней под предлогом обмена денег зашла якобы сотрудница социальной службы. Во время пересчитывания денег в квартиру женщины забежал незнакомец, схватил деньги и сбежал. Пенсионерка попыталась закричать, но «соцработница» зажала ей рот. Через некоторое время девушка тоже покинула жилплощадь. Преступники оставили пенсионерку без 350 тысяч рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Спустя некоторое время они установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался 22-летний житель Свердловской области, который уже был судим за кражи и грабежи. Однако сразу поймать злоумышленника полицейским не удалось. Он покинул пределы Самарской области. Преступника и его соучастницу разыскивали в течение полутора месяцев. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, недавно молодого человека удалось найти и задержать. Он скрывался в одной из деревень Камышловского района Свердловской области. Полицейские доставили его в Самару. Что касается подельницы парня, то ее личность сейчас устанавливается.

Приметы девушки: на вид 25-30 лет, волосы темного цвета, была одета в куртку темного цвета. Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий этих преступников или что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить об этом по телефонам: 8(846) 373-76-40 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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