Главным ветеринарным инспектором Самарской области может стать Александр Шашкин

17 Дек. 16:56 2018-12-17T16:56:20+03:00

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В ближайшее время департамент ветеринарии Самарской области может обрести нового руководителя. Глава региона Дмитрий Азаров предложил занять этот пост Александру Шашкину, который сейчас трудится на должности руководителя управления организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий департамента ветеринарии. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В случае, если Александр Шашкин примет предложение губернатора и станет главным государственным ветеринарным инспектором региона, то ему предстоит заняться восстановлением эффективной деятельности ведомства, на которую негативно повлияла проведенная в департаменте несколько лет назад реформа.