Департамент охоты и рыболовства Самарской области возглавит Виктор Трусов

17 Дек. 18:27 2018-12-17T18:27:27+03:00

Ему предстоит разобраться с браконьерством в области

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В понедельник, 17 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел несколько важных рабочих встреч, посвященных кадровым изменениям в правительстве региона. В числе прочего кадровые перестановки произошли в департаменте охоты и рыболовства области. Возглавить это ведомство глава региона предложил Виктору Трусову.

Место главы департамента оказалось вакантным в ноябре этого года, когда свой пост покинул Вячеслав Лебедев. Он возглавлявшего департамент охоты и рыболовства области с 2008 года.

Дмитрий Азаров сразу же поставил перед новым руководителем важные задачи, среди которых навести порядок в отрасли, обеспечить исполнение действующего законодательства, обеспечить эффективный заслон браконьерству. Об этом сообщают специалисты департамент информационной политики Самарской области.

Ранее Виктор Трусов более десяти лет руководил управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области.