2018-12-17T20:34:40+03:00
Общество

В Самаре вновь продают здание бывшего кинотеатра "Октябрь"

Долгое время в этом помещении был торговый центр
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Здание сейчас в плачевном состоянииЗдание сейчас в плачевном состоянии
Изменить размер текста:

Из-за банкротства Волжского социального банка (ВСБ) в Самаре выставят на продажу несколько крупных лотов, среди них здание ТЦ "Октябрь". В списке аукциона это «лот 1». Согласно описанию, здание является выявленным объектом культурного наследия. Площадь бывшего кинотеатра "Октябрьск" 1 612,6 кв. м, находится здание на проспекте Металлургов, д. 78. Среди «неотделимых улучшений» значится дверь алюминиевая двух створчатая, бронекабина кассовая с ОПС, световой короб.

Есть у здания и еще несколько ограничений, так в ТЦ «Октябрь» запрещено осуществлять какую-либо деятельность до устранения нарушений противопожарной безопасности. Такое решение в сентябре этого года вынес Кировский районный суд.

Ранее в здание сдавались в аренду 12 комнат на первом этаже по 30,6 кв. м и еще одна комната в 153 кв. м.

Кстати, здание было построено в 1955, земельный участок под них находится в муниципальной собственности, договор аренды не заключен. Начальная цена здания - 118 868 596,00 руб., сообщается на сайте банка. Первый раз здание ТЦ «Октябрь» пытались продать в феврале этого года, но лот с продажи был снят. Тогда строение оценили в разы дешевле – всего 47,19 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину