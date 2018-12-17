В Самаре вновь продают здание бывшего кинотеатра "Октябрь"

17 Дек. 19:24 2018-12-17T20:34:40+03:00

Долгое время в этом помещении был торговый центр

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Из-за банкротства Волжского социального банка (ВСБ) в Самаре выставят на продажу несколько крупных лотов, среди них здание ТЦ "Октябрь". В списке аукциона это «лот 1». Согласно описанию, здание является выявленным объектом культурного наследия. Площадь бывшего кинотеатра "Октябрьск" 1 612,6 кв. м, находится здание на проспекте Металлургов, д. 78. Среди «неотделимых улучшений» значится дверь алюминиевая двух створчатая, бронекабина кассовая с ОПС, световой короб.

Есть у здания и еще несколько ограничений, так в ТЦ «Октябрь» запрещено осуществлять какую-либо деятельность до устранения нарушений противопожарной безопасности. Такое решение в сентябре этого года вынес Кировский районный суд.

Ранее в здание сдавались в аренду 12 комнат на первом этаже по 30,6 кв. м и еще одна комната в 153 кв. м.

Кстати, здание было построено в 1955, земельный участок под них находится в муниципальной собственности, договор аренды не заключен. Начальная цена здания - 118 868 596,00 руб., сообщается на сайте банка. Первый раз здание ТЦ «Октябрь» пытались продать в феврале этого года, но лот с продажи был снят. Тогда строение оценили в разы дешевле – всего 47,19 млн рублей.