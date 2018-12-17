В Самаре закрыли еще один игровой салон

17 Дек. 19:51 2018-12-17T19:51:18+03:00

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В Кировском районе Самары правоохранители нашли и закрыли игровой салон. В пятницу, 14 декабря, сотрудники прокуратуры Кировского района и полиции совместно отправились проверить один подозрительный адрес. Их предположения полностью оправдались в помещении по адресу ул. Свободы, 161 работал незаконный игровой клуб. Организаторы установили там 9 компьютеров, на каждом из которых была специальная программа для игр. Гости клуба платили администратору, а тот предоставлял доступ к игровой программе. Если гость выигрывал, там же у администратора он мог забрать деньги.

Во время проверки в салоне просаживали свои деньги три человека. Все 9 мониторов и компьютеров были изъяты.

- Сейчас проводится процессуальная проверка, выполняются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации и проведения игорной деятельности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района, - пояснили в ведомстве.