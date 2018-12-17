В Самаре на пл. Куйбышева заканчивают ледяные барельефы

17 Дек. 20:33 2018-12-17T20:33:54+03:00

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В Самаре полным ходом идет подготовка главной площади города к Новому году. Как деляться самарцы в социальных сетях, сейчас на площади имени Куйбышева завершают возведение ледяных барельефов вокруг небольших елок. Кстати, в этом году на площади будет сразу семь лесных красавиц. Одна высотой в 26 метров, и шесть поменьше – две елки по 11 метров и четыре елки по семь метров. Елочки уже полностью в новогодних шарах.

Также завершается строительство усадьбы Деда Мороза, избушка Бабы Яги уже готова. Залили уже и катки. Некоторые активные горожане уже даже опробовали лед.

Напомним, во всей красе площадь Куйбышева предстанет перед самарцами 21 декабря, как раз в этот день в город приедет главный Дед Мороза из Великого Устюга.