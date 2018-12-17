2018-12-17T21:18:19+03:00
Происшествия

Вложил деньги в Уголовный кодекс: самарец пытался подкупить полицейского, но был задержан

Мужчина не хотел отвечать за хищение имущества фирмы и пьяную езду
Евгения ВАСИНА
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Мужчина неоднократно попадался за рулем пьяным и присвоил чужое имуществомМужчина неоднократно попадался за рулем пьяным и присвоил чужое имуществомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителя Самары обвинили в краже чужого имущества, в управлении автомобилем в пьяном виде и в даче взятки должностному лицу.

Как установил суд Куйбышевского района, в мае этого года мужчина украл имущество организации стоимостью 75,5 тыс. рублей. Его причастность к краже в августе установили полицейские. Мужчину вызвали в отдел полиции для дачи пояснений. Там он и решил подкупить полицейского и предложил ему взятку за сокрытие своей причастности к преступлению. Деньги мужчина вложил в издание Уголовного Кодекса РФ, после чего был задержан.

В итоге обвиняемый предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, во время заседании подсудимый вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и отправил его в колонию строгого режима на 4 года с запретом управлять транспортным средством сроком на 2 года.

Приговор в силу пока не вступил.

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