Самарские туристы, застрявшие в Китае, записали обращение губернатору Самарской области

17 Дек. 21:50 2018-12-17T21:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Доступные путевки обернулись ловушкой для самарских туристов. Ещё в пятницу, 7 декабря стало известно, что несколько авиакомпаний, в том числе и «ИрАэро», приостановили полеты между китайским островом Хайнань и российскими городами. Причина – ряд долгов туроператора «Жемчужная река», услугами которого поспешили воспользоваться многие. Ещё бы, отдых на волшебном острове предлагали за 20-30 тыс. рублей с человека. Часть туристов уже покинули Китай и благополоучно вернулись домой, но другие все ещё «в пелену». Накануне отчаявшиеся самарцы и жители Уфы записали вилео-обращение главе Самарской области и президенты республики Башкортостан. Люди переживают, что их отправят в Забайкальский край и просят помочь им вернуться домой – в Самару и Уфу.

- Просим вас вывезти нас с острова Хайнань. Путевки и авиабилеты были куплены нам в полном объеме. По предварительным данным, нас хотят вывезти в Забайкальский край. Многие прилетели без теплой одежды, с детьми на руках, и деньги у нас уже на исходе. Туроператор «Жемчужная река» и авиакомпании «ИрАвиа» не выполнили своих обязательств, и мы остались на острове. Губернатор Хабаровского края и президент республики Татарстан поддержали своих граждан и помогли им с вылетом. Люди улетели в Москву, а оттуда был организован транспорт до их городов. Помогите нам! Если будет организован вылет в Москву, помогите нам добраться до Самары и Уфы, - просят в видео-послании застрявшие туристы.

Туристы из Уфы и Самары застрявшие на острове Хайнань записали обращение .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жемчужная река» не увидела берега: из-за возможных долгов туроператора около 300 самарцев не могут вовремя вернуться из Китая домой

Многие полетели на Хайнань по примеру друзей, которые остались в восторге от отдыха.

(подробнее)