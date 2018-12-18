В Самарской области трое экс-полицейских ответят перед судом за взятку от продавца спортивных препаратов

18 Дек. 07:58 2018-12-18T07:59:23+03:00

Правоохранители хотели взять с мужчины за свое молчание 150 тысяч рублей, но им помешали

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в ближайшее время предстанут перед судом трое бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в получении взятки через посредника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2017 году правоохранители в рамках оперативного эксперимента приобрели у местного жителя спортивные препараты, которые, предположительно, содержали сильнодействующие вещества, запрещенные для оборота. После этого стражи порядка решили, что вполне себе могут закрыть на это глаза, правда, только за денежное вознаграждение. В итоге экс-полицейские потребовали у продавца 150 тысяч рублей и пообещали не документировать факт продажи запрещенных веществ. Мужчина сначала передал им 70 тысяч рублей, а затем еще 50 тысяч рублей, но уже через посредника. Именно при передаче второй чести взятки обвиняемых и задержали сотрудники ФСБ.

В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в федеральный суд.