В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

18 Дек. 08:11 2018-12-18T08:11:45+03:00

Как водители не заметили друг друга почти на пустой дороге, остается загадкой

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Вечером в понедельник, 17 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись автомобиль «Нива» и трамвай № 15. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

В результате случившегося легковушка получила серьезные механические повреждения: у нее смяты капот и бампер. Трамвай, по предварительным данным, не пострадал. Также нет информации и о пострадавших среди людей. В соцсетях горожане удивляются, как водители могли не заметить друг друга практически на пустой дороге и повстречаться «лбами». Разобраться в обстоятельствах аварии предстоит полицейским.