2018-12-18T08:33:13+03:00
Общество

Глава управления Роскомнадзора по Самарской области покинула свой пост

В ведомстве уже назначили исполняющего обязанности руководителя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: www.pgsga.ruФото: www.pgsga.ru
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Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области Светлана Жданова покинула свой пост. Как стало известно, она решила сложить свои полномочия в связи с уходом на пенсию. Ведомство она возглавляла с 2011 года. Как сообщается на сайте регионального управления Роскомнадзора, пока исполнять обязанности руководителя будет Наталья Михайлова, которая до недавнего времени трудилась на должности заместителя начальника управления.

Напомним, что Светлана Жданова до прихода в Роскомнадзор успела поработать телевизионным журналистом, редактором, а затем и заместителем председателя ГТРК «Самара». Также она занимала пост Поволжского межрегионального территориального управления министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и СМИ, работала на посту начальника Поволжского территориального управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия, а затем руководителем управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по ЦВО.

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