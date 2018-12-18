Самарская спортсменка завоевала «золото» на Кубке Европы по самбо
Ольга Крюкова заняла первое место в весовой категории 64 кг
Фото: Андрей ВдовинФото: Twitter.com
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В минувшие выходные в Мадриде (Испания) прошел Кубок Европы по самбо. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 24 стран, в том числе и из России. В составе национальной команды выступала воспитанница самарской спортивной школы олимпийского резерва № 11 Ольга Крюкова.
Самарчанка не только хорошо показала себя на соревнованиях, но и смогла завоевать высшую награду. Девушка завоевала золотую медаль в весовой категории 64 кг. Как отмечает департамент физической культуры и спорта Самары, во многом добиться такого результата Ольге Крюковой помогла ее тренер, мастер спорта МК по дзюдо и самбо Анна Сараева.