Самарская область получит от правительства РФ 1,2 млрд рублей на дороги

18 Дек. 09:13 2018-12-18T09:13:14+03:00

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Правительство РФ выделило 12 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог в 27 регионах страны. Соответствующее постановление за подписью премьера-министра Дмитрия Медведева появилось на сайте кабмина.

Согласно документу, больше всего средств федеральная казна направит в Камчатский край (1,3 млрд рублей), Нижегородскую (1,235 млрд рублей) и Самарскую область (1,2 млрд рублей). Предполагается, что эти деньги пойдут на реализацию крупных проектов, в 63 регионе, к примеру, это строительство моста через реку Волгу у села Климовка и магистрали «Центральная» в Самаре, а также на развитие и приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения.