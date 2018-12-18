Пропавшего 17-летнего тольяттинца нашли у чужой мамы в Москве

18 Дек. 09:33 2018-12-18T09:33:46+03:00

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Тольяттинские правоохранители завершили поиски 17-летнего Владислава В., который в минувшую субботу, 15 декабря, ушел из дома на улице Матросова и пропал. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, подросток нашелся, он жив и здоров.

По данным правоохранителей, молодой человек сбежал из дома вместе со своей подругой. Они вместе решили отправиться в Москву, чтобы навестить маму девочки. Как отмечают полицейские, в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время парня по заявлению матери сняли с розыска.