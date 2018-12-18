Сызранские полицейские нашли в конфетах у пассажира поезда гашиш

18 Дек. 09:58 2018-12-18T10:02:38+03:00

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 48-летнего пассажира поезда «Москва - Челябинск». Его поймали на перевозке наркотических средств.

По данным полицейских, житель Московской области, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, вез с собой два брикета гашиша массой 9,7 грамма, что является крупным размером. Он хотел тайно провести наркотик в Оренбургскую область. Для этого мужчина спрятал запрещенное вещество в пакете с килограммом шоколадных конфет. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит штраф, либо исправительные или обязательные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.