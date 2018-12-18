В Новокуйбышевске «черный риелтор» и адвокат «заработали» 5,2 млн рублей на чужих квартирах

18 Дек. 10:24 2018-12-18T10:24:15+03:00

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В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в 4 мошенничествах с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчина развернул свою преступную деятельность на территории Новокуйбышевска. Он обратился к адвокату, который тоже решил обогатиться незаконным способом. Именно он разработал мошенническую схему по отчуждению чужих квартир. Благодаря ей злоумышленники в период с 2010 по 2011 год смогли завладеть 4 чужими жилплощадями.

Так, весной 2010 года аферист и адвокат ввели в заблуждение собственника 2-комнатной квартиры на улице Дзержинского в Новокуйбышевске и переоформили жилье на формального покупателя, а бывшему собственнику предоставили жилье меньшей площади. В результате мошенники обогатились на 1,5 млн рублей. От незаконной продажи еще трех квартир они получили более 3,7 млн рублей.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Что касается адвоката, то его дело уже рассматривает суд Чапаевска.