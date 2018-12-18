2018-12-18T10:24:15+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске «черный риелтор» и адвокат «заработали» 5,2 млн рублей на чужих квартирах

Мошенники оставили без жилплощади четырех местных жителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мошенникам за свои преступления предстоит ответить перед судомМошенникам за свои преступления предстоит ответить перед судомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя, который обвиняется в 4 мошенничествах с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчина развернул свою преступную деятельность на территории Новокуйбышевска. Он обратился к адвокату, который тоже решил обогатиться незаконным способом. Именно он разработал мошенническую схему по отчуждению чужих квартир. Благодаря ей злоумышленники в период с 2010 по 2011 год смогли завладеть 4 чужими жилплощадями.

Так, весной 2010 года аферист и адвокат ввели в заблуждение собственника 2-комнатной квартиры на улице Дзержинского в Новокуйбышевске и переоформили жилье на формального покупателя, а бывшему собственнику предоставили жилье меньшей площади. В результате мошенники обогатились на 1,5 млн рублей. От незаконной продажи еще трех квартир они получили более 3,7 млн рублей.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Что касается адвоката, то его дело уже рассматривает суд Чапаевска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей
Самарское управление охраны объектов культурного наследия просрочило ответы на обращения граждан
В Самаре соберут огромную елку из автомобилей
Тольяттинскому экс-полицейскому, обвиняемому в вымогательстве, отменили продление ареста на полгода
Каток на самарской набережной откроют уже в субботу
Самарский аэропорт Курумоч обслужил 3-миллионного пассажира
В матче Дедов Морозов и детей сыграет основной защитник "Крыльев" и ТВ-звезды
В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
В Самарской области штрафы за парковку на газоне могут увеличить до 3 тысяч рублей
В Самарской области в 2019 году не будут повышать плату за капремонт
Жителей Самары приглашают на новогоднюю елку от Дом.ru и канала «Детский»
В Самаре заработает приемная Деда Мороза
Самарские «Крылья Советов» подарили новогодний праздник детям из многодетных семей
Куйбышевский НПЗ усилил контроль за чистотой атмосферного воздуха
В Самаре неизвестные похитили светящуюся снежинку с фасада «Художественного»
В Самаре водитель ВАЗа «догнал» стоящую машину дорожной службы
В Самаре устроят рождественский праздник для детей с ментальными нарушениями
Злоумышленники собирали с самарцев деньги на выдуманную операцию пострадавшим в ДТП
Самарского поставщика лекарств оштрафовали на 85,3 млн рублей за участие в картеле
Ветеран ВОВ из Самарской области попал в Книгу рекордов России
В Жигулевске возле магазина нашли мертвого мужчину