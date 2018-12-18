2018-12-18T10:36:01+03:00
Умные вещи

Новый магазин «Пятерочка» новогодний сюрприз тольяттинцам от «Ростелекома»

Супермаркет стал седьмой торговой точкой, расположенной на объекте связи в Самарской области
Кирилл КАРИМОВ
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В Тольятти в здании «Ростелекома» на улице Куйбышева, 26а состоялось торжественное открытие универсального магазина «Пятерочка». Он стал седьмой торговой точкой, расположенной на объекте связи в Самарской области.

Финансовый директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Андрей Макаров: «В здании размещаются узел доступа и АТС-97 на три тысячи номеров. Раньше громоздкое оборудование занимало два этажа целиком. После замены устаревшей телефонной станции на современную цифровую высвободилась почти тысяча квадратных метров. Эту площадь мы и сдали в аренду магазину «Пятерочка». Арендатор сделал ремонт всего за месяц. Жители Комсомольского района Тольятти уже начали закупать продукты к новогоднему праздничному столу и успели оценить преимущества супермаркета в шаговой доступности».

Тольяттинец Дмитрий Морозов: «Здание очень удачно расположено – в центре жилого массива, мимо него проходит оживленная пешеходная дорога. Теперь нам не нужно идти за продуктами на рынок – все рядом. Это удобно».

Директор Волжского дивизиона федеральной торговой сети «Пятерочка» Евгений Дутов: «С открытием каждого нового магазина мы становимся ближе к покупателю не только территориально, но и эмоционально. Ежедневно мы улучшаем качество обслуживания, повышаем комфорт торговых помещений, укрепляем взаимодействие с локальными производителями, увеличивая долю местной продукции, и создаем новые рабочие места для жителей».

«Ростелеком» уже предоставил свои площади под универсамы «Пятерочка» в поселке Мехзавод, на улицах Ново-Вокзальной, Тополей и Мичурина в Самаре, на бульваре Буденного в Тольятти и на проспекте Победы в Новокуйбышевске. Всего в результате модернизации оборудования на объектах связи компания смогла высвободить около 4000 квадратных метров.

Федеральная торговая сеть «Пятерочка» и «Ростелеком» в 2015 году подписали соглашение о намерениях, направленное на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия оператора цифровых услуг.

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