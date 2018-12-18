В Сызрани мальчик на санках протаранил автомобиль

18 Дек. 10:39 2018-12-18T11:30:11+03:00

Мальчик катался на санках по спуску улицы и въехал в машину Фото: Архив "КП"

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В воскресенье, 16 декабря, в Сызрани на улице Старая Слободка произошло ДТП с участием ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 9-летний мальчик катался на санках. Во время своего спуска по заснеженной улице ребенок врезался в неустановленный автомобиль, который двигался со стороны переулка Раменский в направлении улицы Рабочей. Случилось это в районе дома № 117 на улице Новая Слободка. После столкновения неизвестный водитель скрылся с места ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате случившегося мальчик получил травмы, с которыми он вместе с родителями обратился в Сызранскую центральную городскую больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или что-либо знает о личности скрывшегося водителя, сообщить об этом по телефонам: (8464)33-38-66, 020 (102) или обратиться по адресу: Сызрань, улица Кирова, 50, кабинет 13.