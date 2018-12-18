В Самаре водитель Volkswagen, уходя от столкновения, сбил стоящую на тротуаре женщину

18 Дек. 11:00 2018-12-18T11:01:28+03:00

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В понедельник, 17 декабря, около 18:00 в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. Там под колесами иномарки пострадала 50-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, аварию спровоцировал 26-летний водитель автомобиля Ford Transit. Он, двигаясь по улице Галактионовской в сторону улицы Маяковского, решил развернуться, но не занял для этого крайнюю полосу. В итоге этим маневром автомобилист создал помеху движения автомобилю Volkswagen Touareg под управлением 35-летнего водителя, который ехал по улице Галактионовской в направлении улицы Маяковского. Легковушка изменила траекторию движения и выехала на тротуар, где в это время находилась женщина. Иномарка сбила пешехода и наехала на препятствие.

В результате случившегося женщина получила травмы, с которыми ее увезли в больницу. Медики приняли решение о ее госпитализации. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.