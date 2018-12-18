Президент РФ присвоил генеральское звание командиру соединения противовоздушной обороны в Самарской области

18 Дек. 11:25 2018-12-18T11:25:05+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении нового звания командиру соединения, которое обеспечивает противовоздушную оборону в регионах Поволжья, полковнику Сергею Тихонову. Теперь он продолжит нести свою службу уже в звании «генерал-майора». Информация об этом размещена на сайте правовой и нормативно-технической документации.

Сергей Тихонов уже несколько лет служит в Вооруженных силах РФ. Он прошел все командные должности в войсках противовоздушной обороны: от командира взвода до командира дивизии. Нынешнюю должность он получил в 2016 году. Отметим, что штаб соединения, которое возглавляет Сергей Тихонов, находится в Самаре.