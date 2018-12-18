В Самаре адвоката будут судить за предложение посредничества во взяточничестве

18 Дек. 11:52 2018-12-18T11:54:06+03:00

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Ленинский межрайонный следственный отдел Самары завершил расследование уголовного дела в отношении члена региональной палаты адвокатов, который подозревается в предложении посредничества во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в апреле этого года к адвокату обратился некий гражданин, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В июне адвокат сказал гражданину, что может передать правоохранителям взятку и помочь ему избежать уголовного преследования. Мужчина согласился, однако при передаче незаконного вознаграждения в 200 тысяч рублей, адвоката задержали сотрудники ФСБ. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.