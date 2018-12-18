Снабжал фронт штурмовиками Ил-2: под Нижним Тагилом нашли останки директора Куйбышевского авиазавода

18 Дек. 12:31 2018-12-18T12:34:02+03:00

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На Урале поисковики обнаружили необычную находку. Они нашли под Нижним Тагилом останки легендарного директора Куйбышевского авиационного завода Матвея Шенкмана. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Именно под руководством Шенкмана в годы Великой Отечественной войны авиазавод был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев и было налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. К слову, поначалу завод выпускал по одному самолету в день, но в декабре 1941 года на имя Шенкмана пришла телеграмма от Иосифа Сталина, где он потребовал «не выводить правительство из терпения» и увеличить количество производимых штурмовиков. В итоге уже через месяц Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал по три Ил-2.

Фото: Александр ХинштейнФото: Twitter.com

- Наследники Матвея Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре. В мэрию Самары обратился внук Шенкмана, ныне живущий в Израиле. Считаю это правильным. Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие, - рассказал Александр Хинштейн.

Отметим, что Матвей Шенкман погиб в авиакатастрофе 1942 году, когда летел на самолете в Нижний Тагил. Место его крушения нашли 2015 году.