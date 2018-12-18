В Самаре водители «Яндекс.Такси» будут помогать волонтерам искать пропавших людей

18 Дек. 12:55 2018-12-18T12:55:28+03:00

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Представители сервиса «Яндекс.Такси» сообщили о начале сотрудничества с поисковым отрядом «Лиза Алерт» в Самаре. Теперь пропавших людей будут искать не только волонтеры, но и водители такси.

- Водители-партнеры, которые подключены к платформе «Яндекс.Такси», будут получать сообщения о разыскиваемых волонтерами «Лиза Алерт» людях. Если таксист заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом, - отмечают в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Добавим, что подобное взаимодействие таксистов и волонтеров будет налажено не только в Самаре, но и во всех регионах, где работает движение «Лиза Алерт». К слову, только за прошлый год добровольцы нашли живыми в Самаре 335 пропавших людей. Благодаря помощи таксистов это число может заметно увеличиться.