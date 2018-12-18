"КП-Самара" дарит тонометр за фото здорового образа жизни

18 Дек. 13:01 2018-12-18T13:01:56+03:00

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Жители Самары могут выиграть цифровой тонометр в конкурсе "КП-Самара". Чтобы стать обладателем полезного прибора, нужно сделать фотографию на тему "Как вы ведете здоровый образ жизни" и принять с ней участие в конкурсе.

- Сделайте тематическую фотографию: с вашей пробежки, похода на лыжах, занятий в фитнес-зале, здорового завтрака и выкладывайте на страничке конкурса. Подарки достанутся авторам лучших работ - разыграем три тонометра, - сообщает "КП-Самара".

Конкурс продлится до 19 января 2019 года. Присылайте фото и пусть ваша жизнь будет максимально здоровой!