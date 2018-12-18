С 1 января за проезд в общественном транспорте в Самаре придется заплатить 28 рублей, все льготы и безлимитки сохранены

18 Дек. 13:30 2018-12-18T14:15:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре приняли окончательное решение о повышении стоимости проезда на муниципальном общественном транспорте с 1 января 2019 года. Билет будет стоить 28 рублей независимо от того, каким способом будет производиться оплата. Власти ожидают, что горожане будут чаще платить банковскими картами. Также сохраняется безлимитка для граждан, она будет стоить 1800 рублей (это 64 поездки, как и было раньше), безлимитка для школьников (560 рублей) и для студентов (730 рублей).

Куда пропадут скидки по транспортным картам и почему проезд станет дороже? 00:00 00:00

- Цена билетов для школьника и студента - 14,6 рублей, оплату можно производить и бесконтактной картой, при условии наличияспециальных приложений, позволяющих такую оплату производить, - сообщают в горадминистрации.

Не изменится стоимость "льготной" сезонки. Она будет стоить 270 рублей и распространяться на 90 поездок. Также власти сообщают, что сейчас расширяется линейка способов оплаты проезда: уже в первом полугодии во всех видах транспорта собираются внедрить оплату банковской картой, телефоном и другими устройствами.

Власти особенно подчеркивают: цены на проезд не поднимали уже давно, для студентов сохраняется минимальная цена, ниже, чем во многих других городах. Зато тех, кто покупал транспорную карту за 100 рублей, обидели больше всего: если они платили 23 рубля, то сейчас стоимость вырастет на 18%, для тех же, кто всегда платил наличкой - на 11%.

Есть и еще одна проблема: оплата банковскими картами - это, конечно, хорошо. Но кто захочет пользоваться ими в набитом битком трамвае или автобусе? По оценкам многих экспертов, такие решения могут означать обратный переход на наличку. В департаменте же транспорта считают, что никаких преференций тем, кто платит безналичкой, быть не должно: это выбор самого человека в пользу его комфорта.

"Нас от города отрезали": почему жители Красноглинского района не могут дождаться общественного транспорта? 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость безлимитки вообще не нужно повышать! В Самаре обсуждают планы мэрии по изменению оплаты проезда

Проект постановления от горадминистрации в нынешней редакции практически убивает все усилия по переводу пассажиров на безналичную оплату (подробности)