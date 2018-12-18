В Самарской области цены на вторичное жилье снизились на 3,8%

18 Дек. 13:49 2018-12-18T13:49:03+03:00

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Специалисты Самарского областного фонда жилья и ипотеки подготовили отчет о состоянии рынка вторичного жилья в ноябре 2018 года. По их данным, в прошедшем месяце средняя удельная цена за 1 квадратный метр вторичного жилья составила 46021 рубль, что на 3,8% или 1815 рублей меньше, чем в октябре. В вот по сравнению с аналогичном периодом прошлого года этот показатель немного вырос — на 942 рубля или 2,09%.

Как отмечают специалисты, самая высокая средняя цена 1 квадратного метра «вторички» традиционно была зафиксирована в Самаре — 59320 рублей, а самая низкая — в Октябрьске — 23256 рублей. Больше всего предложений по продаже вторичного жилья размещают в Самаре — 5305 квартир. На втором месте с 3957 квартирами находится Тольятти, а на третьем Похвистнево — 115 квартир.