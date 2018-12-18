В Самарской области ищут преступников, меняющих деньги пенсионеров на билеты банка приколов

18 Дек. 14:10 2018-12-18T14:10:19+03:00

Мужчина и женщина под предлогом проверки счетчиков проникают в дома стариков и воруют их деньги

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В Самарской области полицейские разыскивают мошенников, похищающих деньги у пожилых людей. Как выяснили стражи порядка, злоумышленники — мужчина и женщина — проникают в дома пенсионеров под предлогом проверки счетчиков воды. Они втираются к ним в доверие, а затем крадут деньги.

- Пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит припрятанные деньги и меняет их на билеты банка приколов, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По всем выявленным фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Сейчас злоумышленники находятся в розыске.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, славянской внешности, крупного телосложения, рост около 180 см, одет в темную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку.

Приметы женщины: на вид 35-40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, на голове либо темный платок, либо вязаная шапка, меховая шуба темного цвета.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о предполагаемых преступниках, сообщать об этом по телефонам: 02 (102) или по единому телефону экстренной службы: 112.