Сызранца, порезавшего ножом фельдшера, отправили в колонию на 4,5 года

18 Дек. 14:30 2018-12-18T14:30:03+03:00

Мужчина ранил ножом не только медика, но еще и своего знакомого Фото: Архив "КП"

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Суд вынес приговор 27-летнему жителю Сызрани, который обвинялся в нападении с ножом на фельдшера скорой помощи и оказании сопротивления сотрудникам Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось 24 января этого года в квартире одного из домов на улице Лазо в Сызрани. Там мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, и мужчина ударил собутыльника ножом в грудь. Поняв, что произошло, мужчина попытался причинить вред себе, а когда приехали медики, внезапно стал агрессивным и напал на них. Один из фельдшеров закрыл собой коллегу и получил удар ножом в живот. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако задержать разбуянившегося мужчину оказалось не просто. Злоумышленник взял в каждую руку по ножу и стал активно ими размахивать и угрожать стражам порядка. В конце концов мужчину все-таки удалось «скрутить».

Суд признал сызранца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4,5 года. Отбывать он его будет в исправительной колонии общего режима.