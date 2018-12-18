2018-12-18T14:55:41+03:00
Общество

В двух района Самары возможны перебои с холодной водой из-за ремонта водоводов

Работы ведутся на трубах, построенных еще в 1956 и 1972 годах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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Жители Промышленного и Кировского районов Самары в ближайшее время могут столкнуться с перебоями в подаче питьевой воды. Дело в том, что сотрудники «РКС-Самара» приступили там к ремонтным работам на двух водоводах диаметром 600 и 900 мм, которые были построены еще в 1956 и 1972 годах.

- Мы заменили две задвижки и усилили стыковые соединения водоводов. Сейчас проводится восстановление разрушенного стыка на водоводе диаметром 900 мм, - рассказали в «РКС-Самара».

Как отмечают представители компании, из-за проведения этих работ возможно кратковременное снижение давления или отключение холодной воды в границах улиц Каховской, Победы, Теннисной, Физкультурной, Днепровского проезда, Литвинова, Зубчаниновского шоссе, Конного проезда, Товарной, Магистральной и Чекистов. В настоящее время специалисты проводят переключение потребителей, скоро водоснабжение должно возобновиться. Более точные сроки пока не называются.

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