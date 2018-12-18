2018-12-18T15:14:58+03:00
Происшествия

В Октябрьске женщина на «пятерке» сбила 16-летнюю девушку

Несовершеннолетняя переходила дорогу в неположенном месте, проигнорировав «зебру»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Октябрьске на улице Мира около 8 утра произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летняя женщина, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября в направлении улицы Зеленовской, сбила 16-летнюю девушку. Последняя пересекала проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Светоотражающих элементов на ее одежде не было.

В результате случившегося девушка получила травмы, с которыми она самостоятельно обратилась в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

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