Как вырастут тарифы на коммуналку для самарцев в 2019 году

18 Дек. 15:49 2018-12-18T15:49:01+03:00

В пресс-центре «Комсомольской правды» подведут итоги работы городского ЖКХ в 2018 году и расскажут о планах на 2019-й год

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19 декабря в 12.00 в пресс-центре «Комсомолки» за круглым столом представители городских служб, местного самоуправления, исполнительной власти подведут итоги уходящего года. Расскажут, как в нашем регионе складывается ситуация с долгами за коммунальные услуги, как будут наказывать злостных неплательщиков и стимулировать законопослушных граждан. Обсудят, как развивается городское пространство: что было отремонтировано по программам капремонта и сколько дворов облагородили по программе «Городская среда».

Гости пресс-центра ответят на волнующие горожан вопросы: на сколько повысится плата за коммунальные услуги в связи с повышением НДС, сколько и кому будем платить за вывоз мусора?