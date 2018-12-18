Под Тольятти Great Wall смял левый бок Hyundai

18 Дек. 16:14 2018-12-18T16:14:07+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в восьмом часу утра селе Тимофеевка в Ставропольском районе произошло серьезное ДТП. Там на улице Строителей столкнулись автомобили Great Wall и Hyundai. Об этом в группе «Происшествия Тольятти» сообщают очевидцы.

По предварительным данным, за рулем корейского автомобиля ехала женщина. В пути следования она не справилась с управлением, и машину выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал внедорожник. Избежать столкновения, к сожалению, не удалось. Удар пришелся на левую часть Hyundai. На месте аварии работали сотрудники ДПС и МЧС. Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.