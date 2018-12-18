Оркестр Дедов Морозов, олени и горки: как будут развлекать горожан возле «Самара Арены» в новогодние праздники

18 Дек. 16:46 2018-12-18T16:52:31+03:00

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В эти новогодние праздники жителей и гостей Самары ждут множество различных развлекательных мероприятий. Они будут проходить во всех районах города, на площади имени В.В. Куйбышева, а также возле стадиона «Самара Арена» на аллее «Последняя миля».

Праздничные мероприятия - «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве» - возле спортобъекта будут организованы в период с 31 декабря по 8 января. На последней миле до стадиона установят елку высотой 25 метров. Она, к слову, будет ненамного ниже елки на площади Куйбышева. Также возле «Самара Арены» будет работать ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукции и точки питания. В «Берендеевом царстве» проложат «Тропу сказок», которая будет вести к почте Деда Мороза и к терему Снегурочки. На экранах возле «Самара Арены» будут транслировать новогодние мультфильмы и кинофильмы. Кроме того, горожане смогут прокатиться там на лошадях, оленях, сказочном паровозике, лыжах и коньках, а также с ледяных горок.

Программа праздничных мероприятий

31 декабря:

12:00 показ новогодних мультфильмов, кинофильмов и видеопоздравлений.

С 15:00 до 21:00 работа катка, лыжни (весь спортинвентарь будут выдавать на месте), катание на лошадях, оленях и паровозике.

С 15:00 до 22:00 работа «Тропы сказок», терема Снегурочки, почты Деда Мороза и ярмарки.

С 20:00 до 04:00 на главной сцене – праздничная новогодняя программа «Эстафета праздничных побед». Выступление молодежных групп «Экватор», «Карица», «Фернандоз бенд», оркестра Дедов Морозов, артистов Самарского академического театра оперы и балета, театра народной песни «Добро», фолк-трио «Незабава», молодежных вокальных коллективов и чемпиона мира по баяну Дмитрия Храмкова.

01:05 – фейерверк.

С 1 по 6 января 2019 года ежедневно:

С 12:00 до 22:00 – трансляции мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня, ярмарка.

С 15:00 до 21:00 работа «Тропы сказок, терема Снегурочки и почты Деда Мороза, катание на лошадях, оленях и паровозике.

7 января 2019 года:

С 12:00 до 17:00 – трансляции мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 22:00 – каток, лыжня, ярмарка.

С 15:00 до 21:00 работа «Тропы сказок, терема Снегурочки и почты Деда Мороза, катание на лошадях, оленях и паровозике.

С 17:00 до 20:00 на главной сцене – рождественская концертная программа, в которой примут участие вокально-инструментальный дуэт «Кирилл да Марья», детский музыкальный театр «Задумка», уличный театр «Пластилиновый дождь», вокалистка Ирина Сигал, инструментальный дуэт «БалаЛайк», инструментальный квартет «Наши люди», вокальный эстрадный секстет «Лаборатория музыки», скрипач Альберт Носков, артисты самарских театров, Государственный Волжский русский народный хор им. П.М. Милославова.

С 20:00 до 22:00 – трансляции на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

8 января 2019 года:

С 12:00 – показ мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

С 14:00 до 17:00 на главной сцене – концертная программа с участием детских творческих коллективов «Задумка» и «Класс». Показ кукольных спектаклей, проведение «детской» интерактивной дискотеки и «белого шоу» театра «Пластилиновый дождь». Интерактивные детские площадки, спортивные соревнования и мастер-классы.

С 14:00 до 22:00 будут работать лыжня, каток и ярмарка.

С 15:00 до 21:00 – работа «Тропы сказок, терема Снегурочки и почты Деда Мороза, катание на лошадях, оленях и паровозике.

С 17:00 до 22:00 – показ на экранах мультфильмов, кинофильмов и поздравлений.

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