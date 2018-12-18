В Самаре сократили маршруты трех трамваев

18 Дек. 18:07 2018-12-18T18:07:26+03:00

Речь идет о №1, №3 и №5, теперь они официально ходят не до Хлебной площади, а до улицы Чапаевской

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В Самаре сократили три трамвайных маршрута. Теперь конечная остановка вагонов №1, №3 и №5 – «Улица Чапаевская», а не «Хлебная площадь». Соответствующее постановление за подписью главы Самары Елены Лапушкиной появилось на сайте городской администрации.

Напомним, сейчас трамваи не ходят до Хлебной площади из-за строительства Фрунзенского моста. Конечной остановкой де-факто была именно «Улица Чапаевская». Ранее говорилось, что это временно, однако сейчас неизвестно, вернут ли маршруты №1 (ходит от а/с «Авроры»), №3 (от улицы Красных Коммунаров) и №5 (от Барбошиной поляны) до прежней конечной остановки.