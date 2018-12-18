2018-12-18T18:42:00+03:00
Общество

Они золотые? В магазинах в Самаре выросли цены на яйца в преддверии Нового года

В Самаре куриные яйца подорожали до 80 рублей, и это еще средняя цена
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дорого яйцо к Новому году!Дорого яйцо к Новому году!
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"Эти яйца что, золотые?" - такой вопрос появляется у большинства горожан, которые в преддверии Нового года совершают шоппинг. И в самом деле, цены на столь полезный и популярный продукт за неделю скакнули вполне серьезно. Если еще в ноябре яйца в супермаркетах можно было найти за 45-50 рублей десяток, то сейчас - 71 рубль - это нижайшая планка за второй сорт.

- Цена десятка яиц за неделю выросла на 5%, - зафиксировали в Самарастате. Горожане говорят: разница еще больше. В среднем яйца в магазине стоят 77-81 рубль за десяток.

- Видели и за 100 рублей, десять штук, это уже какое-то безумие, - говорит горожанка Таисия Павловна. - Хочется надеяться, что после Нового года все цены вернутся на место.

Тем временем, эксперты к этому относятся достаточно скептически: после 1 января вырастет НДС, возможно и рост цен тоже не за горами.

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