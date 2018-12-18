2018-12-18T20:01:39+03:00
Общество

В Самаре неравнодушный водитель убрал с дороги тело погибшей под колесами собаки

Мужчина остановился посреди Московского шоссе и отнес труп подальше от проезжей части [видео]
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Самаре неизвестный водитель сбил собакуВ Самаре неизвестный водитель сбил собакуФото: скриншот с видео
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В Самаре на Московском шоссе вечером во вторник, 18 декабря, неизвестный водитель сбил собаку. Произошло это на перекрестке с улицей 22 Партсъезда. Животное скончалось. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал очевидец.

В Самаре неизвестный водитель сбил на дороге собаку.

- Это случилось на кольце Московского шоссе и 22 Партсъезда. Какая-то машина сбила собаку, водитель после этого дал по газам, - сказал собеседник.

Тело сбитого животного с проезжей части убрал другой водитель. Мужчина остановился посреди Московского шоссе и отнес труп собаки подальше от дороги.

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