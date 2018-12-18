2018-12-18T21:16:56+03:00
Происшествия

В Самаре с улицы Галактионовской уберут «проклятый» столб

Свою дурную славу опора снискала из-за постоянных ДТП
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Опору уберут к четвергуОпору уберут к четвергуФото: Twitter.com
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В Самаре наконец избавятся от знаменитого столба на пересечении улицы Галактионовской и Студенческого переулка. Свою дурную славу «проклятый» столб снискал из-за частых ДТП: в него то и дело врезаются машины. Очередная авария произошла днем во вторник, 18 декабря. Опору не заметил водитель внедорожника.

По словам представителей самарского ТТУ, столб исчезнет уже в четверг, 20 декабря.

- Эта опора будет убрана к четвергу. Все предварительные работы мы уже выполнили. Сложность в том, что на этой опоре много питающих фидеров, поэтому занимает долго времени перенос оборудования с дальнейшим ее демонтажем, - рассказали в ТТУ.

Напомним, для предотвращения ДТП на столб нанесли даже специальное покрытие, которое светится в темноте. Однако и это не помогло.

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