В Самаре с улицы Галактионовской уберут «проклятый» столб
В Самаре наконец избавятся от знаменитого столба на пересечении улицы Галактионовской и Студенческого переулка. Свою дурную славу «проклятый» столб снискал из-за частых ДТП: в него то и дело врезаются машины. Очередная авария произошла днем во вторник, 18 декабря. Опору не заметил водитель внедорожника.
По словам представителей самарского ТТУ, столб исчезнет уже в четверг, 20 декабря.
- Эта опора будет убрана к четвергу. Все предварительные работы мы уже выполнили. Сложность в том, что на этой опоре много питающих фидеров, поэтому занимает долго времени перенос оборудования с дальнейшим ее демонтажем, - рассказали в ТТУ.
Напомним, для предотвращения ДТП на столб нанесли даже специальное покрытие, которое светится в темноте. Однако и это не помогло.