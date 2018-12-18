2018-12-18T21:55:36+03:00
Общество

На место ректора Самарского университета претендуют четыре человека

Должность освободится в январе 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: департамент информационной политики СОФото: департамент информационной политики СО
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Губернатор региона Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета. На нем рассмотрели кандидатов на вакантное место ректора вуза – 15 января 2019 года истекает срок полномочий нынешнего ректора Самарского университета Евгения Шахматова.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы люди, которые встают во главе вуза, были учеными, организаторами, новаторами, патриотами нашей страны, патриотами своего дела - науки и образования, - приводят слова Азаров в департаменте информационной политики СО.

На эту должность претендуют четыре кандидата. Это Владимир Богатырев – профессор, доктор экономических наук, проректор по образовательной и международной деятельности. Михаил Ковалев – доктор технических наук, проректор по общим вопросам, заведующий кафедрой эксплуатации авиационной техники. Андрей Прокофьев – доцент, доктор технических наук, первый проректор – проректор по науке и инновациям, заведующий кафедрой теории двигателей и летательных аппаратов. Роман Самсонов – доктор технических наук, руководитель направления «Газ и Арктика» Сколково.

На заседании выбрали и главу наблюдательного совета. Им стал Дмитрий Азаров.

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