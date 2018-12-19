В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной изморози

19 Дек. 08:35 2018-12-19T08:37:33+03:00

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Сегодня, 19 декабря, в ближайшие 2 часа местами по Самарской области ожидается изморозь 50 мм и более. Такие погодные условия сохранятся до конца дня и ночью 20 декабря. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

По данным Приволжского УГМС, помимо изморози, сегодня жителей Самарской области ждут небольшой снег, туман и гололедица. Температура воздуха составит -8...-13 °C. В ночь на четверг, 20 декабря, столбики термометров опустятся до -19...-24 °C. Днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит -9...-14 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

В ночь на пятницу, 21 декабря, также сохранится морозная погода: -11...-16 °C, местами до -20 °C. Днем температура воздуха будет держаться примерно в этих же пределах: -9 ... -14 °C. Местами возможны небольшой снег и гололедица.

Из-за ухудшения погодных условий ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не ходить и не стоять рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и карнизами домов; подготовить нескользкую обувь. Водителей сотрудники МЧС призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.