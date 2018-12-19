Сильный ветер помешал запуску самарской ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру

19 Дек. 08:52 2018-12-19T08:52:49+03:00

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Во вторник, 18 декабря, с космодрома Куру во французской Гвиане должны были запустить самарскую ракету-носитель «Союз-СТ-А» с французским военным спутником. Однако это событие пришлось отложить из-за плохих погодных условий — над стартовой площадкой на больших высотах разыгрался сильный ветер. Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, старт ракеты-носителя состоится сегодня, 19 декабря. Запуск намечен на 19:37 по московскому времени. Остается надеяться, что к этому времени ветер утихнет, и ничто не помешает запуску самарской ракеты.