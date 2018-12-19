В Самаре поврежденную трубу, из-за которой затопило Аврору, заменят в течение дня

19 Дек. 09:58 2018-12-19T10:01:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре продолжаются ремонтные работы на месте повреждения водовода диаметром 900 мм в районе дома № 67 на улице Мориса Тореза. Напомним, коммунальная авария произошла днем во вторник, 18 декабря. Строительная организация, проводившая там буровые работы, повредила трубу, из-за чего проезжую часть в районе улиц Мориса Тореза и Авроры затопило водой. Автомобилистам приходилось пробираться там вплавь. А вот жители близлежащих домов вовсе остались без воды.

- После проведения земляных работ выяснилось, что на чугунной трубе образовалась продольная трещина. Сегодня после того, как вода перестанет вытекать из поврежденного водовода, бригады «РКС-Самара» приступят к замене 6 метров трубы, - рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что проезжая часть улицы Мориса Тореза на участке от улицы Авроры до улицы Волгина все еще остается перекрытой. В настоящее время холодная вода на пониженном давлении подается в дома по адресам: улица Революционная, 138, 139, 140, 141,142, 144, 144а, 145,148, 145а, 149, 157, 157а, 159, 154, 156, 163, улица Волгина, 123, 140, 136, 132а, 132, 121, 119а, 115, 128, 111, 109, 122. Перебои с водой возможны и в других домах района. Для жителей специально установили бойлеры с водой. Их разместили возле дома № 126 на улице Волгина и около дома № 146а на улице Революционной. Окончательные сроки завершения работ пока не называются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу

Проезд на этом участке частично ограничили (подробности)