2018-12-19T10:01:10+03:00
Общество

В Самаре поврежденную трубу, из-за которой затопило Аврору, заменят в течение дня

Водовод диаметром 900 мм пробила строительная компания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилистам буквально пришлось плыть по дорогеАвтомобилистам буквально пришлось плыть по дорогеФото: соцсети
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В Самаре продолжаются ремонтные работы на месте повреждения водовода диаметром 900 мм в районе дома № 67 на улице Мориса Тореза. Напомним, коммунальная авария произошла днем во вторник, 18 декабря. Строительная организация, проводившая там буровые работы, повредила трубу, из-за чего проезжую часть в районе улиц Мориса Тореза и Авроры затопило водой. Автомобилистам приходилось пробираться там вплавь. А вот жители близлежащих домов вовсе остались без воды.

- После проведения земляных работ выяснилось, что на чугунной трубе образовалась продольная трещина. Сегодня после того, как вода перестанет вытекать из поврежденного водовода, бригады «РКС-Самара» приступят к замене 6 метров трубы, - рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что проезжая часть улицы Мориса Тореза на участке от улицы Авроры до улицы Волгина все еще остается перекрытой. В настоящее время холодная вода на пониженном давлении подается в дома по адресам: улица Революционная, 138, 139, 140, 141,142, 144, 144а, 145,148, 145а, 149, 157, 157а, 159, 154, 156, 163, улица Волгина, 123, 140, 136, 132а, 132, 121, 119а, 115, 128, 111, 109, 122. Перебои с водой возможны и в других домах района. Для жителей специально установили бойлеры с водой. Их разместили возле дома № 126 на улице Волгина и около дома № 146а на улице Революционной. Окончательные сроки завершения работ пока не называются.

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